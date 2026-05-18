Владимиров разъяснил ситуацию с закрытием малокомплектных школ в Невинномысске. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Во время прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым жители Невинномысска выразили обеспокоенность судьбой двух школ. Родители сообщили, что детей из 5-й школы собираются переводить в 20-ю, а 7-ю школу и вовсе хотят закрыть. Они попросили главу региона разобраться в ситуации.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков объяснил, что никакого закрытия на самом деле не будет. В школах №5 и 7 сейчас в два раза меньше учеников по сравнению с прошлым годом. А зарплата учителей зависит от количества часов и числа учеников, поэтому администрация решила оптимизировать процесс.

Дети по-прежнему будут ходить в свои здания, но школы получат новые номера – 16 и 20. Учебный процесс, педагоги и распорядок останутся прежними, но количество учеников в этих учреждениях увеличат за счет объединения потоков.

Владимир Владимиров отметил, что родителям необходимо дать полные разъяснения, чтобы развеять все слухи и панику.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru