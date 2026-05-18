Губернатор на прямой линии дал поручения по ремонту дорог на Ставрополье. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал ряд поручений по устранению проблем с дорогами в разных территориях края. Жалобы поступили из Кисловодска, Минераловодского и Шпаковского округов.

Жители Кисловодска пожаловались на разбитую дорогу по улице Красноармейской. Губернатор поручил руководству краевого миндора предусмотреть средства на финансирование работ уже этим летом. Проектно-сметная документация для этого уже готова.

В хуторе Сухая Падина Минераловодского округа люди попросили привести в порядок местную дорогу протяженностью около полутора километров. Владимиров поставил задачу: сначала выполнить грейдирование, а затем предусмотреть создание полноценного асфальтового покрытия. Краевой Миндор окажет содействие. Поручение уже закреплено протоколом.

Еще один вопрос поступил из Кисловодска – жители попросили снести ветхий недостроенный мост на улице Мичурина, который мешает проезду. Губернатор поручил главе города подготовить проект по сносу в рамках благоустройства прилегающей территории.

Жители хутора Польский Шпаковского округа обеспокоены расширением федеральной трассы «Кавказ». Обновленная дорога проходит практически вплотную к их домам. Владимиров поручил Миндору проверить соблюдение законодательства о размещении трассы вблизи жилья и включить в состав работ установку шумоизоляционных экранов.

