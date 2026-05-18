Выпускникам Ставрополья объяснили, как пройдет последний звонок при угрозе БПЛА. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Выпускники лицея №17 в Ставрополе спросили, как пройдет последний звонок, если будет объявлена беспилотная опасность. Линейки в честь праздника намечены на вторник 26 мая. Губернатор края Владимир Владимиров на прямой линии заверил, что система уже отлажена.

Он рассказал, что если угрозы не будет, последний звонок пройдет как обычно – никаких изменений. Если беспилотники зафиксируют, решение о проведении линеек будут принимать в зависимости от траектории и направления полета дронов.

Губернатор подчеркнул: безопасность детей остается главным приоритетом. Все решения будут приниматься оперативно, исходя из конкретной обстановки.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru