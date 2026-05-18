В Ставрополе прошел концерт в честь Года единства народов России. Фото: пресс-служба фестиваля «Российская школьная весна»

В Ставрополе в дни финала IV Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» состоялся праздничный концерт, приуроченный к Году единства народов России. Мероприятие проходит в краевой столице с 15 по 20 мая и объединяет более 1800 участников от 12 до 18 лет из всех регионов страны. В этом году вне конкурса к фестивалю присоединились представители Абхазии.

Фестиваль проходит под девизом «Одна весна – одна страна». На концерте творческие коллективы из разных регионов исполнили народные и патриотические песни, а также представили танцевальные номера. Со сцены прозвучали стихотворения известных русских поэтов о России, любви к Родине и патриотизме.

Участники соревнуются в 10 творческих направлениях и специальных номинациях. Всего на оценку экспертам представят свыше 800 конкурсных работ. Тема неразрывности связи поколений, единства, важности исторической памяти и общего будущего находит отражение в каждой из них.

«Уверен, что Российская школьная весна в 2026 году станет местом, где можно найти единомышленников от Калининграда до Дальнего Востока», – поделился председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский.

Организаторами финала фестиваля выступают правительство Ставропольского края, Движение Первых и Российский Союз Молодежи.

