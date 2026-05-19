Берега реки Кумы в Зеленокумске на Ставрополье очистили от мусора. Фото: минприроды СК

В Зеленокумске на Ставрополье сотрудники краевого минприроды и администрации округа провели уборку береговой линии реки Кумы. Они скосили траву на откосах и гребне, убрали растительные остатки и вывезли мусор, который оставили отдыхающие и местные жители.

В ведомстве пояснили, что уборка берегов особенно важна перед сезоном сильных дождей и паводков. Скопившийся мусор во время подъема воды может попадать в русло реки, создавать заторы и мешать прохождению воды.

«Водные объекты особенно чувствительны к воздействию со стороны людей. Вдоль их берегов идет строительство жилых домов, хозяйственных объектов. Кроме того, берега являются местом паломничества туристов и отдыхающих», – рассказали в минприроды СК.

В регионе также продолжают обследовать реки и выявлять потенциально опасные участки, где могут возникнуть заторы во время паводков.

