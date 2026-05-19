НовостиПроисшествия19 мая 2026 9:39

Пять миллионов требует прокуратура за выпас овец в заказнике на Ставрополье

Организация незаконно выпускала скот на охраняемые земли
Данил ЮРКОВ
Фото: прокуратура Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья прокуратура требует пять миллионов рублей за выпас овец в природном заказнике «Восточный». Сотрудники животноводческой точки вполне спокойно выпускали скот на особо охраняемую природную территорию. Животные поели на крупную сумму на 300 гектарах.

«В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о запрете прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на заповедной земле, а также о взыскании с собственников скота ущерба, причиненного природе», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Иск продолжают рассматривать в суде. Если его удовлетворят, владельцам овец придется заплатить 4 972 065 рублей. Это точная сумма ущерба, насчитанная надзорным органом.