Мэр Невинномысска обратился к местным жителям на фоне атаки БПЛА на город Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Невинномысска вновь обратились к жителям на фоне продолжающейся атаки беспилотников. Мэр города Михаил Миненков попросил людей оставаться дома, не выходить на улицу и не приближаться к окнам, пока над городом работают системы ПВО.

Массированная атака на промышленную зону Невинномысска началась в ночь на 20 мая. Беспилотную опасность на территории Ставропольского края объявили еще поздно вечером 19 мая. После полуночи стало известно, что целью беспилотников стала промзона города.

На протяжении ночи мэр Невинномысска несколько раз публиковал обращения к жителям. Все службы работают в усиленном режиме, а горожанам необходимо соблюдать меры безопасности.

«Прошу всех уйти с улиц, отойти от окон! Идет противовоздушный бой. Наши ПВО доблестно отражают атаку», – написал Михаил Миненков.

Позже он отдельно попросил жителей не публиковать фото и видео работы ПВО, а также не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и мессенджерах. Утром власти сообщили о новых попытках атаки. На фоне продолжающейся угрозы в Невинномысске отменили занятия в школах. По предварительным данным, погибших и разрушений нет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru