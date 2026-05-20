В Ставрополе продлили арест фигурантам дела о хищениях на «КАРДО» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Ставрополя продлил арест троим фигурантам дела о хищениях при организации международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО». По версии следствия, речь идет почти о четырех млн рублей бюджетных средств и грантовых денег.

Под стражей до 21 июля 2026 года останутся генеральный директор проекта и еще двое обвиняемых. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Следствие считает, что обвиняемые предоставляли подложные документы при подготовке отчетности по фестивалю. По одной из версий, фигуранты оформили фиктивные квитанции к электронным авиабилетам для участников конкурса, которые на самом деле на мероприятие не приезжали.

Таким способом могли быть похищены более 1,9 млн рублей, выделенных министерством молодежной политики Ставропольского края на проведение премии. Кроме того, еще свыше двух млн рублей, по версии правоохранителей, были незаконно получены по гранту на организацию питания участников «КАРДО» в 2025 году.

Следователь просил продлить меру пресечения, и суд поддержал это ходатайство.

«Суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей на два месяца – до 21 июля 2026 года», – сообщили в Ленинском районном суде Ставрополя.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru