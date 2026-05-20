Восемь подростков со Ставрополья пойдут под суд по делу о терроризме Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении восьмерых подростков, которых обвиняют в участии в террористической организации. По версии следствия, несовершеннолетние планировали нападения на полицейских в одном из округов края.

Главным фигурантом дела стал 16-летний житель села Курсавка. Подросток заинтересовался деятельностью запрещенной в России международной террористической организации и в 2025 году вступил в нее через один из мессенджеров.

Следствие считает, что после этого он начал искать единомышленников среди знакомых. Сначала подросток пытался склонить к участию еще восемь человек, но получил отказ. Позже ему удалось вовлечь в организацию своего совершеннолетнего родственника и семерых сверстников в возрасте от 14 до 16 лет.

Участники группы планировали нападения на сотрудников полиции. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.

Организатору предъявили обвинения сразу по нескольким террористическим статьям, в том числе в организации деятельности террористической организации и склонении других к участию в ней. Остальных подростков обвиняют в участии в деятельности запрещенной организации.

«Один из подростков обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, частью 1 статьи 205.1 УК РФ и частью 1 статьи 205.5 УК РФ. Остальным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ» , – сообщили в СУ СК по СК.

Все фигуранты признали вину и раскаялись.

Ранее родственника одного из подростков, которому на момент вынесения приговора исполнился 21 год, уже осудили по этому делу (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Суд назначил ему 10 с половиной лет лишения свободы.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru