Ставропольские школьники посетят Город профессий АПК «Я в Агро»

Ребята проводят эксперименты с молочной продукцией. Фото: предоставлено СтГАУ

Ставрополь во второй раз принимает образовательный проект Город профессий АПК «Я в Агро», направленный на популяризацию современных аграрных профессий. Инициатором проекта выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, партнером — Россельхозбанк. Площадка объединила школьников со всего Ставропольского края, предоставив возможность познакомиться с современным агропромышленным комплексом через интерактивные форматы, игровые механики и практические задания.

Проект моделирует реальные производственные процессы в сельском хозяйстве и демонстрирует широкий спектр направлений аграрной отрасли — от растениеводства и животноводства до агроинженерии, биотехнологий и цифровых решений в АПК. Для участников подготовлены два образовательных трека с учетом возрастных особенностей.

На треке «Ты в Агро» дети от 7 до 10 лет осваивают основы аграрных профессий: определяют кислотность почвы, высаживают семена, знакомятся с технологиями прививки деревьев, изучают особенности ухода за животными и проводят эксперименты с молочной продукцией. За успешное выполнение заданий ребята получают игровую валюту, которую могут обменять на угощения в «Магазине Города профессий АПК».

В мероприятиях проекта принимают участие школьники всех городских и муниципальных округов Ставрополья. Фото: предоставлено СтГАУ

Подростки от 10 до 18 лет принимают участие в программе «Агрогерои», посвященной технологическому развитию сельского хозяйства. Участники управляют агродронами, изучают производственные процессы с помощью AR- и VR-технологий, знакомятся с работой высокотехнологичных предприятий и узнают о применении генетических исследований в аграрной сфере. Дополнительно для гостей организованы мастер-классы, интерактивные площадки, гонки на мини-тракторах и тематические активности.

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников отметил, что проект помогает формировать у молодежи современное представление о сельском хозяйстве и открывает новые возможности для профессионального самоопределения.

«Агропромышленный комплекс – это одна из самых технологичных и динамично развивающихся отраслей экономики. Город профессий АПК «Я в Агро» позволяет школьникам увидеть, каким стало современное сельское хозяйство, познакомиться с востребованными специальностями и понять, что аграрная отрасль предлагает широкие перспективы для профессионального роста. Для Ставропольского ГАУ участие в таком проекте — важная часть системной работы по подготовке будущих кадров для АПК страны», — подчеркнул Владимир Ситников.

Губернатор Владимиров посетил тематические площадки и пообщался с участниками интерактивной программы. Фото: предоставлено СтГАУ

В мероприятиях проекта принимают участие школьники всех городских и муниципальных округов Ставропольского края. В первой половине дня площадку посещают организованные группы из муниципалитетов региона, во второй — учащиеся школ Ставрополя.

19 мая с экспозицией проекта ознакомился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона посетил тематические площадки и пообщался с участниками интерактивной программы. Проект Город профессий АПК «Я в Агро» продолжит работу на базе Ставропольского государственного аграрного университета до 22 мая, открывая школьникам региона возможности для знакомства с современным агропромышленным комплексом и перспективами профессионального развития в отрасли.