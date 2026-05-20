На Ставрополье МЧС ликвидируют последствия проливных дождей

Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий. Фото: стоп-кадр видео МЧС СК

На Ставрополье с 15 мая действует штормовое предупреждение, и оно продлится до 23 мая включительно. За это время в крае размыло дороги, подтопило низменные участки, частные дома и подвалы. Часть ливневок просто не справляется с таким количеством осадков.

В ликвидации последствий разгула стихии регионального МЧС.

«В настоящее время остаются подтопленными 42 жилых дома, 109 приусадебных участков и 11 подвальных помещений в 8 населенных пунктах. Силами спасателей проводится откачка воды с помощью мотопомп с подтопленных территорий», - рассказал начальник пресс-службы МЧС Ставрополья Дмитрий Власенко.

Также в крае продолжается мониторинг русел рек. Отмечен подъём в реках Кубань, Кума, Калаус и Егорлык. Уровень воды ниже критических отметок, но специалисты следят за ситуацией постоянно.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru