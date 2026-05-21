Нарушения пожарной безопасности нашли в университете Ингушетии

Проверка МЧС России выявила нарушения пожарной безопасности в вузе.

Сотрудники МЧС по Республике Ингушетия проверили главный вуз республики на пожарную безопасность. Особое внимание инспекторы уделили исполнению ранее выданных предписаний.

Выяснилось, что из 43 выявленных нарушений устранены лишь 17. Среди ключевых проблем неработающая пожарная сигнализация и система оповещения людей, неисправный внутренний противопожарный водопровод, отсутствие дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть и многое другое.

«Ранее университет уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. По итогам прошлых проверок было вынесено 16 постановлений», - рассказали специалисты чрезвычайного ведомства.

Поскольку предписания не выполнены в полном объёме, материалы текущей проверки готовят для передачи в суд.

