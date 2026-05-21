В Минводах определили подрядчика для капремонта девяти МКД. Фото: фонд капремонта СК

В Минеральных Водах в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта девяти многоквартирных домов. Общая стоимость ремонта составит более 43,2 млн рублей.

«Большинство объектов – двухэтажные дома 1950-1960-х годов постройки. Их создавали быстро и практично – для другой эпохи, других нагрузок и совсем иного уровня потребления ресурсов», – сообщили в фонде капремонта СК.

За время эксплуатации здания успели обветшать. Подрядчику предстоит обновить 17 конструктивных элементов – пять фасадов, одну скатную крышу, три фундамента, одно подвальное помещение и семь внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru