В Невинномысске СК и прокуратура проверят дом с трещинами после капремонта. Фото: СУ СКР по СК

СК и прокуратура заинтересовались состоянием многоквартирного дома в Невинномысске, жители которого пожаловались на серьезные проблемы после капитального ремонта. Речь идет о здании на улице Первомайской.

Проверку организовали после публикаций в социальных сетях и СМИ. По словам жильцов, несмотря на проведенный в 2020 году капремонт, дом продолжает разрушаться. Люди рассказывают о перекошенных оконных рамах, трещинах в стенах и неустойчивых полах. По их словам, жить в таких условиях становится небезопасно.

По поручению руководителя регионального управления СК Александра Перепелицына следователи начали процессуальную проверку. Сейчас сотрудники ведомства уже осмотрели здание, опрашивают жильцов и собирают необходимую документацию. Действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

«Ход проверочных мероприятий находится на контроле в аппарате регионального следственного управления», – сообщили в СУ СКР по СК.

Проверку начали и в краевой прокуратуре.

«Прокуратура города Невиннмысска проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в надзорном ведомстве.

