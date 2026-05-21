На КМВ начались массовые проверки маршруток и грузовиков

На территории Кавказских Минеральных Вод 21 и 22 мая проходят тотальные проверки пассажирского и грузового транспорта. Инспекторы останавливают маршрутки, автобусы и грузовики, чтобы проверить техническое состояние машин и соблюдение правил перевозок.

Усиленные проверки связаны с ростом числа нарушений со стороны водителей общественного и грузового транспорта.

Особое внимание сотрудники ДПС уделяют техническим неисправностям, незаконным изменениям конструкции автомобилей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей. Проверять будут как маршрутки и автобусы, так и большегрузы.

«Мероприятия обусловлены ростом нарушений ПДД, допускаемых водителями маршруток, автобусов и грузовиков», – сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Помимо обычных экипажей ДПС, в рейдах участвуют инспекторы технического надзора территориальных подразделений ведомства. Они проверяют состояние транспорта и документы, связанные с его эксплуатацией.

