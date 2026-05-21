Огурцы подешевели почти на 12% за неделю на Ставрополье

Огурцы подешевели на 12% за неделю на Ставрополье. Лук, капуста и сахар подорожали. Новые данные еженедельного обзора опубликовал Северо-Кавказстат по итогам мониторинга с 13 по 18 мая 2026 года.

Сильнее всего за неделю в регионе выросли цены на репчатый лук и белокочанную капусту. Килограмм лука сейчас в среднем стоит 52 рубля, что на 4,27% выше, чем неделей ранее. Капуста подорожала до 41 рубля за килограмм – рост составил 3,40%.

Продолжил дорожать и сахар. Средняя цена за килограмм достигла 77 рублей, прибавив за неделю 2,36%. Чай вырос до 1342 рублей за килограмм, что на 2,50% больше предыдущих показателей. Также поднялись цены на твердые и мягкие сыры – до 903 рублей за килограмм (+1,87%).

Из мясной продукции немного подорожала говядина. Сейчас килограмм в среднем обходится в 757 рублей – это на 0,29% выше, чем неделей ранее. Подросли цены на сливочное масло – до 1262 рублей за килограмм (+0,23%), а также на творог (494 рубля, +0,73%), яблоки (156 рублей, +1,39%), морковь (51 рубль, +1,92%) и печенье.

При этом часть продуктов за неделю стала дешевле. Самое заметное снижение показали свежие огурцы. Средняя цена опустилась до 129 рублей за килограмм, что сразу на 11,73% ниже прошлой недели. Помидоры подешевели до 184 рублей – снижение составило 9,86%.

Также снизились цены на куриные яйца. Десяток сейчас в среднем стоит 108 рублей, что на 2,06% меньше прежнего уровня. Рис подешевел до 106 рублей за килограмм (-1,78%), свекла – до 43 рублей (-1,15%). Подсолнечное масло теперь стоит 166 рублей за литр (-0,73%). Пастеризованное молоко подешевело до 103 рублей за литр (-0,68%), сметана – до 375 рублей за килограмм (-0,38%).

