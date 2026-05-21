Как малому бизнесу Ставрополья помогают справиться с новой налоговой нагрузкой

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей – владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен – предусмотрена компенсация уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг. О результатах действия программы в Ставропольском крае за первый квартал текущего года рассказали в Сбере.

«В первом квартале 2026 года почти 3000 предпринимателей из Ставропольского края получили премию за счет участия в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу. В денежном выражении это почти 7,7 млн рублей. Мы намерены и дальше поддерживать малый бизнес в условиях налоговых изменений. Важно, чтобы небольшие компании не просто выживали, а могли расти», – отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов

Всего по России 109 тысяч предпринимателей из 89 регионов страны получили премию от банка.