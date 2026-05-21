Мост разрушился в селе Канглы на Ставрополье. Фото: соцсети Максима Гаранжи

В селе Канглы Минераловодского округа Ставрополья серьезно пострадал мост через реку. Из-за повреждения образовался затор воды, который создает реальную угрозу подтопления близлежащих территорий. Строение не числится на балансе муниципалитета, но оставлять ситуацию без внимания нельзя.

Глава Минераловодского округа Максим Гаранжа сообщил, что власти рассматривают возможность демонтировать поврежденную кладку, а потом восстановить мост. В первую очередь – расчистить затор, чтобы вода уходила нормально. Все необходимые службы уже работают на месте.

«В целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения чрезвычайной ситуации рассматриваем возможность проведения демонтажа поврежденной кладки с последующим восстановлением. В первую же очередь расчистим затор. Службы все на месте», – рассказал глава округа.

