122 отечественные базовые станции установят на Ставрополье к 2027 году

Ставрополье – один из первых субъектов РФ, где начали вводить в опытную эксплуатацию отечественные базовые станций «ИРТЕЯ». Как рассказали в пресс-службе МТС, с начала года их было установлено 25, общее количество в регионе достигло 50-ти.

В этом году инженеры вывели в эфир «ИРТЕИ» в крупных окружных центрах (Арзгире, Новоалександровске, Новопавловске), нескольких десятках сел и станиц, а также улучшили покрытие мобильного интернета на трассах. Сейчас отечественное телеком-оборудование работает практически во всех районах Ставрополья. К 2027 году количество таких станций в крае вырастет до 122.

«Сначала отечественные станции инженеры компании устанавливали в небольших населенных пунктах для проверки совместимости работы с другими вендорами и детального изучения работы новой системы. Сейчас начался новый этап – установка «ИРТЕЙ» в более крупных населенных пунктах, чтобы не просто точечно запускать российское оборудование, а гармонично вплетать его в сеть и со временем сделать наши разработки доминирующими в телеком-отрасли региона», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Напомним, первая российская базовая станция в крае появилась в поселке Новоульяновском Георгиевского округа. Изучив ее функционирование в реальных условиях, специалисты выпустили доработанные версии на обновленной платформе радиомодуля.

Они рассчитаны на более высокие нагрузки в густонаселенных территориях, способны работать в большинстве диапазонов LTE, поддерживают технологии GSM и VoLTE. Оборудование интегрируется с современными системами управления сетью, инфраструктурой могут совместно пользоваться несколько операторов.