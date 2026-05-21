Ставропольцы могут предложить пять мест для благоустройства в 2027 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе начался конкурсный отбор проектов развития территорий по программе местных инициатив на 2027 год. Жители могут сами предложить, какой объект нужно привести в порядок. Победят пять проектов. На их реализацию из краевого бюджета выделят до 30 млн рублей.

«Участие в программе дает возможность привлечь до 30 млн рублей из краевого бюджета на реализацию в 2027 году пяти проектов, предложенных горожанами. Направить свои предложения можно до 19 июня включительно», – пояснил глава города Иван Ульянченко.

Предложения принимаются по шести направлениям: обустройство мест отдыха, общественных зон, спортивных объектов и мест захоронения; ремонт учреждений культуры и библиотек; благоустройство в сфере ЖКХ, обращения с отходами и пожарной безопасности; ремонт дорог и организация транспортного обслуживания; развитие народных промыслов и традиционного творчества; обеспечение безопасности на водных объектах.

Свои идеи можно отправлять на электронную почту pmisk_stav_2025@mail.ru или звонить по телефону (8652) 74-82-95. Прием заявок закончится 19 июня.

