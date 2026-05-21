В Невинномысске предпринимателей оштрафовали за нецелевое использование земли. Прокуратура провела выездную проверку соблюдения земельного законодательства.

Выяснилось, что на территории города есть несколько зданий, где ведется коммерческая деятельность, хотя вид разрешенного использования земли такую работу запрещает.

Прокуроры возбудили в отношении индивидуальных предпринимателей административные дела по статье об использовании участков не по целевому назначению. Виновных привлекли к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 60 тысяч рублей.

«В этой связи прокуратурой в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению). Вопросы целевого использования земельных участков остаются на контроле прокуратуры», – сообщили в прокуратуре СК.

