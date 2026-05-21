Более 100 тысяч жителей Ставрополья прошли обследования по ОМС

С начала 2026 года более 104 тысяч жителей Ставропольского края прошли диагностические исследования по полису ОМС. За это время пациентам провели почти 142 тысячи различных обследований – от МРТ и КТ до исследований для выявления онкозаболеваний.

На оплату этих процедур медучреждениям уже направили около 321 млн рублей. Самыми востребованными остаются компьютерная и магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопические обследования, а также лабораторная диагностика. Только КТ в этом году прошли больше 28 тысяч человек, МРТ – около 14 тысяч жителей края.

Кроме того, врачи провели порядка 37 тысяч ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы и около 19 тысяч эндоскопических процедур. Еще почти 6,5 тысячи пациентов прошли молекулярно-генетические и патолого-анатомические исследования биоматериала для диагностики онкологических заболеваний.

Один пациент может проходить обследования несколько раз – это зависит от диагноза и хода лечения.

«В 2026 году в бюджете ТФОМС СК запланированы средства в размере более 1,3 млрд рублей на почти 665 тысяч указанных исследований», – добавили в территориальном фонде ОМС СК.

