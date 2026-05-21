Выплаты пострадавшим при ЧС до 300 тысяч рублей на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Выплаты пострадавшим при ЧС увеличат до 300 тысяч рублей на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Суммы долго не пересматривали, и теперь их решили обновить. Законопроект уже направили в краевую думу.

Размер единовременной материальной помощи тем, у кого нарушены условия жизнедеятельности, повысят с 30 до 50 тысяч рублей на человека. Если человек частично лишился имущества первой необходимости, выплата вырастет со 100 до 150 тысяч. При полной утрате такого имущества – с 200 до 300 тысяч рублей.

«Чтобы изменения вступили в силу, надо принять поправки в краевое законодательство. Необходимый законопроект мы уже направили в думу края. Рассчитываю, что он будет оперативно рассмотрен», – сообщил Владимир Владимиров.

Повышение коснется тех, кто пострадал от стихийных бедствий или других серьезных происшествий. Новые размеры выплат начнут действовать после того, как депутаты примут поправки.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru