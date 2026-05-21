Кузбасские криминалисты рассказали, как вычисляют авторов анонимных сообщений

В Кемерове полицейские провели брифинг в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Кузбассу. Журналистам объяснили, как специалисты вычисляют авторов анонимных сообщений в интернете и что можно узнать о человеке всего по нескольким строчкам текста. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Начальник отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз Екатерина Некипелова поделилась механизмом автороведческой экспертизы. Если предполагаемый автор известен, у него берут образцы текста и сравнивают с анонимным сообщением. Но даже когда человек скрывается, эксперты все равно могут составить его примерный портрет.

Криминалисты способны определить пол автора, приблизительный возраст, уровень и направление образования – техническое или гуманитарное. Также анализ текста помогает выявить личностные особенности человека.

Такие методы помогают правоохранителям находить злоумышленников, которые пытаются оставаться неузнанными в сети.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru