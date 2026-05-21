Уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом завели на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Предгорном округе Ставрополья предприниматель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципального контракта. По версии следствия, мужчина завысил объем выполненных работ и похитил бюджетные деньги.

Контракт между предпринимателем и муниципальным учреждением заключили в марте 2025 года. Речь шла об обслуживании, диагностике и ремонте автотранспорта. Во время проверки правоохранители выяснили, что в документах о выполненных работах могли появиться ложные сведения. Следствие считает, что благодаря этому подозреваемый незаконно получил из бюджета более 330 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

«Следователем СК России принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

