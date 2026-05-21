Экс-начальницу почты на Ставрополье отправили в колонию за махинации с платежами Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае бывшую начальницу одного из почтовых отделений осудили за вмешательство в информационную систему и хищение денег местных жителей. Женщине назначили четыре года колонии общего режима.

По данным правоохранителей, в 2024 году руководитель отделения принимала у жителей платежи за коммунальные услуги и вносила информацию об оплате в электронную систему. Однако позже она удаляла эти данные, фактически аннулируя проведенные платежи.

Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Следствие квалифицировало ее действия как присвоение средств и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.

«В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)», – сообщили в УФСБ России по СК.

После передачи материалов проверки следственный комитет возбудил уголовные дела. В итоге Кочубеевский районный суд признал фигурантку виновной.

Помимо четырех лет лишения свободы, ей запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ.

Приговор уже вступил в законную силу.

