Коммунальщики Владикавказа отвели селевые потоки от села Чми и трассы. Фото: соцсети Вячеслава Мильдзихова

Коммунальные службы Владикавказа экстренно предотвратили подтопление села Чми. Причина – сошедшие с окрестных склонов селевые массы. Грязь и вода могли залить жилые дома и федеральную трассу. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

Ситуацию прокомментировал мэр города Вячеслав Мильдзихов. Когда стало ясно, что потоки направляются к постройкам и дороге, на место выехала тяжелая техника муниципального предприятия. Рабочие быстро прорыли на склонах водоотводные каналы. Это позволило изменить направление движения селевых масс и увести их подальше от села.

Техника не останавливалась до самой ночи. Только после того, как угроза миновала, работы свернули. Сейчас специалисты круглосуточно следят за обстановкой в районе Чми. Мэр держит ситуацию на личном контроле.

Жертв и разрушений удалось избежать.

