На Ставрополье осудили организатора нелегального канала миграции

В Пятигорске осудили участника преступного сообщества, организовавшего незаконную миграцию.

На Ставрополье осудили организатора канала нелегальной миграции. По версии следствия, житель Пятигорска участвовал в преступном сообществе, которое организовало незаконное проживание в России 659 иностранцев. Их схема работала с апреля 2022 года по июнь 2024 года.

«Злоумышленники содействовали иностранцам в получении различных документов, в том числе о знании русского языка, об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на территории страны, а также способствовали их трудоустройству и поиску ими жилья», – говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Сам подсудимый помог приехать в Россию 32 мигрантам. Кроме того, за деньги он помог двум иностранцам подготовить уведомления о месте работы, используя фиктивные трудовые договоры.

Мужчину признали виновным по статьям «Участие в преступном сообществе», «Организация незаконной миграции», «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой». Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru