НовостиОбщество21 мая 2026 16:23

Владимир Путин вручил жительнице Ставрополья звание Героя Труда РФ

Татьяна Кожевникова более 44 лет работала оператором машинного доения
Вероника УШИНСКАЯ
Владимир Путин вручил награду Татьяне Кожевниковой. Фото: kremlin.ru

Президент России вручил звание Героя Труда РФ уроженке Ставрополья. Высокую государственную награду Владимир Путин вручил Татьяне Кожевниковой из села Горькая Балка Советского округа. Она более 44 лет проработала оператором машинного доения. Ее поблагодарили за ответственность и ежедневный тяжелый труд.

«От всей души поздравляю Татьяну Васильевну с вручением заслуженной награды. Спасибо за труд, любовь к своему делу и родной земле», – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Татьяну Кожевникова не только упорно трудится, но и передает опыт молодому поколению. Она помогает сохранять лучшие трудовые традиции ставропольских сел. Ее поблагодарили за тяжелый труд и заявили, что АПК Ставропольского края держится на таких людях.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru