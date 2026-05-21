В Железноводске откроется первая платная парковкам

Открытие стоянки анонсировал мэр города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Железноводске появится первая платная парковка. Она начнет работать рядом с курортным озером «30’Ка» с 1 июня. Гости водоема смогут оставить там автомобиль, заплатив 50 рублей за час. Как сообщил мэр шгорода Евгений Бакулин, в среднем люди приезжают отдохнуть на три часа – стоянка будет обходиться в 150 рублей.

«Вы знаете, что если вы приедете на озеро в субботу-воскресенье, там проблема припарковать машину. Сама парковка неконтролируемая, все паркуются как хотят. Бывает, люди бросают машину на 5-10 дней», – объяснил глава курорта на пресс-конференции ТАСС-Кавказ.

Новая парковка оснащена умной системой контроля количества сободных мест. Так люди, которые захотят приехать к озеру, смогут заранее спланировать поездку.

При этом альтернативные парковки останутся на своих местах, пообещал мэр города. Бакулин заявил, что планирует увеличить количество бесплатных мест. Платную стоянку он назвал возможностью заработать денег на содержание курортного озера.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru