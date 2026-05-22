Бастрыкин потребовал доклад по делу смерти ветерана ОВД на Ставрополье

Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования и судебного рассмотрения дела.

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти ветерана органов внутренних дел на Ставрополье. Согласно обращению, поступившему в приемную главы СК России, в феврале 2025 года между ним и жителем станицы Суворовской произошел конфликт. В его ходе второй выстрелил в мужчину из охотничьего ружья. Пострадавший скончался на месте преступления.

«Следственными органами в отношении фигуранта расследовалось уголовное дело об убийстве, однако судом его действия были переквалифицированы на причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», – говорится в сообщении информационного центра СК России.

Обратившиеся к главе СК люди не согласны с квалификацией дела и наказанием, которое понес мужчина. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» его приговорили к пяти годам колонии.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ставрополью Александру Перепелицыну доложить о расследовании, обстоятельствах и доказательствах, а также результатах суда. Исполнение поручения контролирует ЦА ведомства.

danil.yurkov@phkp.ru