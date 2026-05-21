НовостиОбщество21 мая 2026 20:31

На Ставрополье пройдет юбилейная выставка охотничьих собак

Мероприятие проведут на спецполигоне недалеко от Новоалександровска
Вероника УШИНСКАЯ
На выставку приедут владельцы из разных регионов страны. Фото: минприроды Ставрополья

На Ставрополье пройдет выставка охотничьих собак. Мероприятие пройдет 23 мая на специальном полигоне недалеко от Новоалександровска. Его будут проводить в юбилейный, 65 раз.

«Подобные выставки – отличный повод пообщаться с единомышленниками, получить полезный опыт для правильного разведения и улучшения породных качеств своих питомцев», – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.

Собак элитных охотничьих пород покажут владельцы не только со Ставрополья, но и Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, а также КЧР, Калмыкии и других регионов.