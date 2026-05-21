Ставропольца осудили за передачу информации террористам

Участнику МТО вынесли приговор. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Ставрополья осудили за передачу информации террористам. Согласно данным следствия, проживающий в Кисловодске мужчина вступил в террористическую организацию «Исламское государство»*. Для этого он 11 марта 2025 года записал голосовое сообщение с присягой на верность руководителю МТО и отправил ее одному из террористов.

«2 июня 2025 года подсудимый по заданию представителя МТО “ИГ”* осуществил разведку одного из зданий в Кисловодске, проведя фото и видеосъемку, которые впоследствии передал участнику террористической организации», – говорится в сообщении Южного окружного военного суда.

Мужчину осудили по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Его признали виновным и приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.

* Исламское государство, ИГИЛ – признанное в РФ запрещенной террористической организацией.

