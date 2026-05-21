НовостиОбщество21 мая 2026 3:37

На съезде военных оркестров на Ставрополье соберется 20 коллективов

Участники приедут в Железноводск со всей страны
Вероника УШИНСКАЯ
Мэр курорта пообещал, что мероприятие пройдет в масштабном формате.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье анонсировали проведение съезда военных оркестров. Мероприятие пройдет в Железноводске 14 июня. Поучаствовать в нем приедут 20 музыкальных коллективов со всей России.

«У нас будет проходить очень интересное мероприятие. Со всей России к нам приедут 20 военных оркестров, численность только самих участников более 500 человек», – рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

Ранее мероприятие уже проходило на КМВ, но в 2026 году его обещают провести с особым размахом. Съезд пройдет в формате конкурса, предусмотрены призовые места для победителей.

Гостей и жителей курорта ждут в 13 часов на площади Ferrum. Ориентировочно, мероприятие продлится 3,5 часа.

