В Пятигорске завершили капремонт крыши МКД за 13 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Пятигорске завершили капремонт крыши шестиэтажного пятиподъездного дома. Общая стоимость работ составила более 13,3 млн рублей. Здание 1987 года постройки располагается на улице Егоршина, 10.

«Крыша – один из ключевых элементов здания. Когда она теряет герметичность, износ начинает ускоряться по всей цепочке: сырость, разрушение перекрытий, теплопотери и постоянные аварийные ремонты», – рассказали в фонде капремонта Ставропольского края.

В ходе работ подрядчик демонтировал старую кровлю и заменил поврежденные элементы стропильной системы. После этого специалисты выполнили огне- и биозащиту деревянных конструкций, смонтировали новую парогидроизоляцию и кровлю из металлопрофиля. Последним этапом ремонта стало обновление вентиляционных каналов, водосточной системы и ограждений.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru