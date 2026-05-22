На выходных в Ставрополе пройдут продовольственные ярмарки. В субботу, 23 мая, торговля развернется на улице Васильева, 35/1, а 24 мая, в воскресенье, – на площади 200-летия.

Покупатели смогут приобрести продукты от местных фермеров и производителей. Среди них – овощи, фрукты, мед, орехи, сухофрукты, специи, мясные и молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Продуктовые ярмарки также проходят в будни – по вторникам и пятницам с 16:00 до 20:00 на улице Доваторцев, 13. Ближайшие торговые дни – 22 и 26 мая. Также торговые ряды развернутся в четверг, 28 мая, на улицах Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru