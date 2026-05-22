Двое ставропольцев стали чемпионами мира по рукопашному бою в Бишкеке. Фото: федерация рукопашного боя Ставропольского края

Сборная России заняла первое место в командном зачете, а ставропольские спортсмены принесли стране несколько золотых, серебряных и бронзовых медалей. Чемпионат и первенство мира по рукопашному бою прошли в Бишкеке с 15 по 20 мая. Участие в них приняли более 400 бойцов из 27 стран.

В составе российской команды выступали девять спортсменов из Ставропольского края. Они представляли спортивные школы Андроповского округа, Буденновска и краевой столицы.

Чемпионами мира стали Убайдула Тагиров и Роман Рзянин. Оба выполнили норматив и получили звание «Мастер спорта России международного класса». Бронзовые медали завоевали Анна Крючкова, Патима Айшалова, Максим Гаврюшенко и Виктория Жиганова.

В первенстве мира победил Архип Потапов. Серебро досталось Таисии Тимофеевой. Даниил Бабенко остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место.

«Показанные результаты – это большой труд, море пота, нервов, иногда травм и слез этих ребят и тренеров, поддержка родителей и близких людей. Наши спортсмены ещё раз доказали, что школа рукопашного боя Ставрополья является одной из сильнейших в России», – сообщили в федерации рукопашного боя Ставропольского края.

