Бывшая владелица помещения в Железноводске разнесла его из-за долгов. Фото: ГУ МВД России по СК

В Железноводске полиция возбудила уголовное дело по факту порчи коммерческого помещения. С заявлением обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина купила нежилой объект в одном из торговых центров города, а после оформления прав собственности обнаружила там следы умышленного повреждения.

Прибывшие на место полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что имущество испортила 64-летняя бывшая владелица помещения. Предыдущая собственница лишилась прав на недвижимость из-за долгов – объект площадью более 580 квадратных метров вместе с имуществом продали на публичных торгах.

Не согласившись с решением суда, бывшая владелица демонтировала отделку и внутренние конструкции, повредила стены, потолки, колонны, а также сантехнику, электропроводку и систему отопления. Эксперты оценили ущерб в 5,8 миллиона рублей.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», – сообщили в ГУ МВД России по СК.

Женщине грозит ответственность вплоть до лишения свободы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru