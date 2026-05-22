Губернатор Ставрополья выразил соболезнования жителям ЛНР после атаки ВСУ

ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ в Старобельске в Луганской Народной Республике. Украинские дроны атаковали общежитие колледжа, где спали дети. Пострадали почти 40 человек, известно как минимум о четырех погибших.

«Это циничная и бесчеловечная атака на мирных людей, на детей, которые должны учиться, строить планы на жизнь, думать о будущем. Вместо этого – боль и трагедия для семей. Выражаю глубокие соболезнования жителям республики, которые потеряли близких. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Ставрополье вместе с вами», – пишет в своих соцсетях губернатор Ставрополья.

Как рассказали коллеги из «КП-Луганск», в момент украинской атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки обвалилась часть здания. Под завалами продолжают искать людей. В МИД РФ KP.RU прокомментировали, что ВСУ знают, что вблизи общежития не было и нет военных объектов.