Водителя в Ессентуках арестовали на сутки за езду с номерами без флага РФ

Фото: ГАИ СК

В Ессентуках водителя оштрафовали за езду с номерами без флага Российской Федерации. Сотрудники ДПС остановили «Тойоту», за рулем которой сидел 42-летний мужчина. Сотрудники сразу составили протокол по статье за управление транспортом со знаками, нарушающими требования госстандарта.

«Мужчине было выдано письменное требование об устранении данного нарушения, которое он проигнорировал. Нарушитель был задержан и привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», – говорится в сообщение ГАИ Ставропольского края.

Ведомство напоминает, что с 1 января 2025 года в России действует обновленный ГОСТ. Согласно регламенту, теперь на автомобильных номерах обязательно наличие триколора. Автомобилистам, которые получили номера после вступления стандарта в силу, грозит штраф – 500 рублей. А если нарушение допущено повторно – арест.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru