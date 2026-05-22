Расход воды в Невинномысском канале остается в пределах нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После сильных дождей и предупреждений о подъеме воды в реках жителей Невинномысска успокоили – ситуация на гидротехнических объектах остается стабильной. По данным властей, показатели воды сейчас соответствуют обычным сезонным значениям и опасений у специалистов не вызывают.

Об актуальной гидрологической обстановке утром 22 мая рассказал мэр Невинномысска Михаил Миненков. По его словам, специалисты продолжают круглосуточно следить за состоянием ключевых объектов водохозяйственного комплекса.

«Эти значения соответствуют среднесезонным нормам и не выходят за рамки безопасных показателей», – сообщил Миненков.

Сейчас фактический расход воды на головном сооружении Невинномысского канала составляет 413 кубометров в секунду. При этом расчетная пропускная способность объекта значительно выше – 2250 кубометров в секунду.

Также специалисты контролируют ситуацию на Усть-Джегутинской плотине. Там расход воды зафиксировали на уровне 100,2 кубометра в секунду. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

Кроме того, синоптики прогнозируют в Невинномысске преимущественно ясную погоду. Во второй половине дня возможна переменная облачность и небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +26 градусов, ночью ожидается около +12. Ветер будет слабым – до 4 метров в секунду.

