Организатора концертов на Ставрополье наказали за использование чужого бренда Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольское УФАС привлекло к ответственности предпринимателя, который организовывал концерты в нескольких городах края. Причиной стало незаконное использование известного музыкального бренда в рекламной кампании мероприятий.

Речь идет о серии концертов, которые проходили сразу в четырех городах Ставрополья. Во время продвижения мероприятий на афишах использовали обозначение, зарегистрированное как товарный знак и принадлежащее другому правообладателю.

В УФАС посчитали, что такое оформление рекламы могло вводить зрителей в заблуждение. У людей создавалось впечатление, что концерты связаны с официальным правообладателем бренда, хотя на самом деле это было не так. При этом владелец товарного знака активно использует его в концертной деятельности и обладает исключительными правами на это обозначение.

«Размещение обозначения на концертных афишах создавало риск смешения услуг разных организаторов в глазах потребителей», – сообщили в Ставропольском УФАС.

Незаконное использование известного названия позволяло организатору получать конкурентное преимущество за счет уже раскрученного бренда и его репутации. Кроме того, подобные действия могли повлиять и на финансовое положение правообладателя.

После рассмотрения дела предпринимателя признали нарушившим закон о защите конкуренции. Теперь ему грозит и административная ответственность.

