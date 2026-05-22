Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Жителей части Ессентуков предупредили о временных перебоях с водой 26 мая. Без стабильного водоснабжения на несколько часов останутся около двух тысяч абонентов. О предстоящих работах сообщил мэр города Владимир Крутников. Специалисты будут ремонтировать участок водовода на пересечении улиц Пушкина и Энгельса.
Работы начнутся 26 мая в 9:00 и продлятся ориентировочно до 19:00. На это время в восточной части Заполотнянского района снизят давление в системе, а в некоторых домах подачу воды временно остановят полностью.
– улица Маркова;
– улица Грибоедова;
– улица А. Сергеева;
– улица Лермонтова;
– улица Пушкина;
– улица Суворова;
– улица Нагорная;
– улица Энгельса;
– Свободы;
– улица Урицкого;
– улица Чкалова;
– улица Свердлова;
– улица Буачидзе (четная сторона);
– школа №8;
– центр реабилитации инвалидов (улица Чкалова, 1);
– детские сады №№2, 6, 17, 20, 25;
– наркодиспансер (улица Маркова,19);
– психоневрологический диспансер (улица Буачидзе 36).
Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Оставить заявку можно через диспетчерскую службу водоканала. Власти города просят жителей заранее сделать запас воды и учитывать ограничения при планировании дня.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru