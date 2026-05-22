Часть Ессентуков почти на день останется без воды 26 мая

Жителей части Ессентуков предупредили о временных перебоях с водой 26 мая. Без стабильного водоснабжения на несколько часов останутся около двух тысяч абонентов. О предстоящих работах сообщил мэр города Владимир Крутников. Специалисты будут ремонтировать участок водовода на пересечении улиц Пушкина и Энгельса.

Работы начнутся 26 мая в 9:00 и продлятся ориентировочно до 19:00. На это время в восточной части Заполотнянского района снизят давление в системе, а в некоторых домах подачу воды временно остановят полностью.

Где в Ессентуках не будет воды 26 мая

– улица Маркова;

– улица Грибоедова;

– улица А. Сергеева;

– улица Лермонтова;

– улица Пушкина;

– улица Суворова;

– улица Нагорная;

– улица Энгельса;

– Свободы;

– улица Урицкого;

– улица Чкалова;

– улица Свердлова;

– улица Буачидзе (четная сторона);

– школа №8;

– центр реабилитации инвалидов (улица Чкалова, 1);

– детские сады №№2, 6, 17, 20, 25;

– наркодиспансер (улица Маркова,19);

– психоневрологический диспансер (улица Буачидзе 36).

Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Оставить заявку можно через диспетчерскую службу водоканала. Власти города просят жителей заранее сделать запас воды и учитывать ограничения при планировании дня.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru