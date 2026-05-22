В шести детсадах Ставрополя начали ремонт. Фото: администрация Ставрополя

Сразу в шести детских садах Ставрополя сейчас идут ремонтные работы. В учреждениях обновляют бассейн, санитарные комнаты, игровые площадки и инженерные системы. Часть объектов уже практически готова. Все работы планируют полностью завершить уже в июне.

«Сейчас работы ведутся в шести дошкольных учреждениях. Полностью завершить работы на всех объектах планируется в июне», – сообщили в городской администрации.

Самые масштабные изменения сейчас проходят в детском саду №51. Там ремонтируют помещение бассейна. Рабочие укрепляют несущие стены, приводят в порядок оконные проемы и чашу бассейна, а также меняют коммуникации. Кроме того, в учреждении появится современная система очистки и рециркуляции воды.

В детском саду №60 уже завершили ремонт прачечной. Параллельно на территории одной из групп рабочие укладывают новое прорезиненное покрытие для детской площадки.

Еще один косметический ремонт провели в пищеблоке детского сада №79. В учреждении обновили помещения, где готовят питание для воспитанников. Изменения коснулись и детского сада №41. Там полностью обновили санитарные комнаты сразу в трех группах. Еще в двух дошкольных учреждениях сейчас меняют ограждения.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru