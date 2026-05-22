Прокурор Ставрополья встретился с журналистами ко Дню СМИ края. Фото: прокуратура СК

В прокуратуре Ставропольского края прошла встреча с журналистами региональных СМИ и телекомпаний, приуроченная ко Дню средств массовой информации Ставропольского края. Главной темой разговора стало взаимодействие между надзорным ведомством и журналистским сообществом.

С журналистами пообщался прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Во встрече приняли участие представители местных изданий, телевидения и пресс-служб.

Во время беседы глава надзорного ведомства поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником. Он поблагодарил журналистов за работу и сказал, что именно средства массовой информации помогают людям узнавать важную информацию, повышают правовую грамотность жителей и влияют на формирование общественного мнения.

Отдельно на встрече обсудили взаимодействие прокуратуры и прессы. По словам Юрия Немкина, открытый диалог между журналистами и ведомствами помогает быстрее реагировать на проблемы жителей и эффективнее защищать права граждан.

«Открытость и конструктивный диалог способствуют более эффективному решению задач по защите прав граждан и укреплению законности», – поделился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин.

Также прокурор ответил на вопросы журналистов. В основном они касались актуальных тем правоохранительной деятельности и сотрудничества со СМИ. В завершение участники встречи обсудили новые форматы совместной работы и планы дальнейшего взаимодействия.

