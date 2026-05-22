Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 17:32

В Ставропольском крае продолжаются субботники

Масштабная уборка прошла в Кировском округе
Евгения ТОКАРЕВА
Очередная большая уборка прошла в Кировском округе. Фото: соцсети губернатора СК

Очередная большая уборка прошла в Кировском округе. Фото: соцсети губернатора СК

Традиция совместных субботников продолжает объединять жителей Ставрополья: масштабные уборки проходят во многих территориях края. В акциях принимают участие не только горожане, но и главы округов, а также представители краевой администрации - вместе они вносят вклад в благоустройство родных мест.

22 мая одним из центров субботника стал Кировский округ. В Новопавловске основные работы развернулись в парке «Кура»: добровольцы расчистили территорию от веток, вывезли накопившийся мусор, а также привели в порядок пешеходные дорожки и зоны отдыха.

«Спасибо всем, кто принимает участие в субботниках, кто не остается в стороне и своим трудом помогает улучшать Ставрополье», - обратился к участникам субботника губернатор края Владимир Владимиров.

Такие мероприятия выходят далеко за рамки обычной уборки. Они становятся символом сплочённости, показывают, как совместными усилиями можно преобразить пространство вокруг себя и сделать населённые пункты края комфортнее и привлекательнее.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru