На летних каникулах в Пятигорске откроются 29 дневных пришкольных лагерей

1 июня в Пятигорске стартует профильная смена «Гвардия».

Совсем скоро начнутся школьные каникулы, и власти Пятигорска уже готовы сделать их для ребят яркими и запоминающимися. Управление образования подготовило разностороннюю программу досуга и развития для юных горожан.

С 1 июня начнут работу 29 лагерей с дневным пребыванием, они откроются на базе местных школ. Участников ждёт двухразовое питание и насыщенная программа: спортивные мероприятия, творческие занятия, мастер классы, а также походы и экскурсии. Первая смена продлится до 22 июня, вторая пройдёт с 1 по 21 июля.

Среди особенных программ - профильная смена «Гвардия». Она пройдёт с 1 по 15 июня в школе № 5 (на базе центра «Авангард»). Здесь 28 школьников пройдут курс начальной военной подготовки.

В центре детского творчества и туризма имени Р. Р. Лейцингера юных пятигорчан ждёт смена «Лето в любимом городе». Участники смогут лучше узнать родной город и освоить навыки спортивного ориентирования.

Кроме того, подростки смогут заработать во время летних каникул. Ребятам помогут официально трудоустроиться, завести трудовую книжку и заработать свои первые деньги.

