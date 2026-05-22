НовостиОбщество22 мая 2026 19:20

Работу клиники в Дагестане приостановили из-за антисанитарии

Проверка выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм
Евгения ТОКАРЕВА
Все материалы проверки Роспотребнадзора переданы в суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из клиник Хасавюрта прошла внеплановая проверка, по итогам которой деятельность медучреждения временно приостановлена. Контролирующие органы выявили целый ряд серьёзных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Среди ключевых недочётов — совмещение стерилизационной и процедурного кабинета, что приводит к пересечению технологических потоков. Кроме того, в этих помещениях отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, необходимая для безопасной работы.

Проверяющие также выявили нарушения при организации работы со стерильными материалами: не соблюдаются правила покрытия стерильного стола, нет отметок о дате и времени его накрытия. Также в клинике отсутствует разделение на «чистую» и «грязную» зоны: приём и выдача инструментов проходят через одну и ту же дверь. Также не организован контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий.

«По результатам проверки составлен протокол. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, а деятельность клиники временно запрещена», - рассказали специалисты республиканского управления Роспотребнадзора.

