Работу клиники в Дагестане приостановили из-за антисанитарии

Все материалы проверки Роспотребнадзора переданы в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из клиник Хасавюрта прошла внеплановая проверка, по итогам которой деятельность медучреждения временно приостановлена. Контролирующие органы выявили целый ряд серьёзных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Среди ключевых недочётов — совмещение стерилизационной и процедурного кабинета, что приводит к пересечению технологических потоков. Кроме того, в этих помещениях отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, необходимая для безопасной работы.

Проверяющие также выявили нарушения при организации работы со стерильными материалами: не соблюдаются правила покрытия стерильного стола, нет отметок о дате и времени его накрытия. Также в клинике отсутствует разделение на «чистую» и «грязную» зоны: приём и выдача инструментов проходят через одну и ту же дверь. Также не организован контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий.

«По результатам проверки составлен протокол. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, а деятельность клиники временно запрещена», - рассказали специалисты республиканского управления Роспотребнадзора.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru