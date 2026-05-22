Школьники из Новотерского представят Ставрополье на «Президентских состязаниях»

Ученики школы № 11 пос. Новотерский - победители регионального этапа «Президентских состязаний». Фото: соцсети Максим Гаранжа

Команда школы № 11 посёлка Новотерский одержала победу на региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». За право выйти на всероссийский уровень ребята боролись 21–22 мая в Ставрополе. Состязания собрали сильнейшие команды со всего края.

В программу состязаний вошли легкоатлетические эстафеты, спортивное многоборье, теоретический конкурс и подвижные игры. Два дня напряжённой борьбы показали: команда из Новотерского продемонстрировала отличную подготовку, слаженность и заслуженно заняла первое место.

Теперь победителей ждёт следующий этап: всероссийские соревнования пройдут на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок».

«От всей души поздравляю ребят с блестящей победой! Гордимся вами и желаем удачи на Всероссийском этапе!», - поздравил школьников в своих соцсетях глава Минераловодского МО Максим Гаранжа.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru