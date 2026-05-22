В Дагестане ребенок утонул в реке

Следователи проводит проверку по факту смерти малолетнего ребёнка.

Трагедия произошла 22 мая в селе Карабудахкент Карабудахкентского района. По предварительным данным, ребёнок играл недалеко от дома, упал в реку Шар-шар и утонул. Течение унесло тело, его позже обнаружили неподалёку от домовладения.

Следственный отдел по Каспийску СКР по Дагестану проводит проверку по факту смерти малолетнего ребёнка. Дело квалифицировано по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи уже осмотрели место происшествия и тело погибшего. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Органам дознания поручено провести оперативно-разыскные мероприятия, установить всех свидетелей и обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

